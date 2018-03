Nach Limbo und Inside - Playdead deuten nächstes Spiel mit Artworks an

Das Entwicklerstudio Playdead hat erste Artworks aus seinem nächsten Spiel mit der Öffentlichkeit geteilt. Nach Limbo und Inside arbeiten die Dänen wohl wieder an einem atmosphärischen Puzzler, der die Spieler in eine fremde Welt entführt. Allzu informationsträchtig sind jedoch die ersten Artworks auf Twitter nicht.

Zu sehen ist eine Figur, die in einer verschneiten Landschaft einen kaputten Fallschirm hinter sich herzieht. Im Hintergrund stürzt ein Himmelskörper oder vielleicht auch ein Raumschiff auf die Planetenoberfläche. Das zweite Artwork zeigt ebenfalls wieder eine Schneelandschaft. Diesmal scheint sich die Figur einen Unterschlupf in einem riesigen Tunnel oder am Eingang einer Kanalisation zu suchen.

Thanks for your warm reception of INSIDE. Since release, Playdead founder Arnt Jensen and the team have been working on the next adventure. pic.twitter.com/RfejnH39mR — Playdead (@Playdead) January 20, 2017

#GDC18 If you are creative, passionate and looking for a new challenge, please visit us at GDC’s South Hall, Booth #135 pic.twitter.com/ArOwCqo9FG — Playdead (@Playdead) March 9, 2018

Wer vom 19. bis 23. März zufälligerweise in San Francisco die Game Developers Conference besucht, kann dort Playdead antreffen, die aktuell nach neuen Mitarbeitern Ausschau halten. Vielleicht plaudern sie im Gespräch ja ein paar Details zu ihrem neuen Projekt aus, das bisher nicht offiziell angekündigt wurde.