Beim Publisher und Entwickler Chucklefish spricht man schon seit einiger Zeit sehr offen über das RPG Spellbound, dass den Spieler in die Rolle eines Schülers der arkanen Magie schlüpfen lässt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Spellbound jedoch nur ein Arbeitstitel. Auf Twitter hat der CEO und Designer von Chucklefish nun WitchBrook als offiziellen Namen enthüllt.

So, project Spellbound finally has a proper name... pic.twitter.com/4UwUy5rpH0