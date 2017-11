Das Genre der Survival-Spiele prüft immer wieder unsere virtuellen Geschmacksnerven, indem es uns Essen vorsetzt, für das der Koch im echten Leben eine Gordon Ramsey'sche Schimpftirade kassieren würde. Doch die oftmals ausweglosen Situationen in Spielen wie DayZ, ARK oder Miscreated zwingen den Spieler, zu essen, was auf den Tisch kommt. Kulinarische Grenzgänge sind da inklusive - und manchmal werden die Grenzen des guten Geschmacks auch überschritten.

In diesem Special setzen wir uns mit den Nahrungsmitteln in den wichtigsten Survivalspielen auseinander. Und das fördert Leckerchen zutage, die wir im echten Leben mit einer sehr langen Zange im Sondermüll entsorgen würden. Guten Appetit!

Über den Autor

Christian mag Survivalspiele, wenn er in seiner gemütlichen, beheizten Wohnung sitzt. Als aufmerksamer Beobachter verarbeitet er gewonnene Erkenntnisse über das Genre auf der Website survivethis.news. Für GameStar schreibt er als Genre-Experte darüber. Außerdem hat er für den Fall einer Zombie-Apokalypse immer einen Survival-Rucksack griffbereit.

Du bist was du isst? Hoffentlich nicht!

Nahrungsmittel haben in "waschechten" Survival-Games (genau wie in der Wirklichkeit) die Aufgabe, den Charakter am Leben zu erhalten. Zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse ist es nötig, Essen und Flüssigkeit zu konsumieren.

Die Ingame-Darstellung des Hungers und Dursts variiert von Titel zu Titel - in ARK, The Forest und Rust weisen Symbole und Balken auf den Stand der Dinge hin, in DayZ dagegen erscheinen bei leerem Bauch oder trockener Kehle kleine Texthinweise. In jedem der Spiele ist bei akutem Nahrungsmangel aber Alarm angesagt. Wer nicht an Mangelernährung oder Dehydration sterben möchte, muss seinen Charakter stets wohlgenährt halten.

Da die Auswahl in unseren Beispielen sehr umfangreich ist, präsentieren wir euch drei Lebensmittel pro Spiel, jeweils eingeteilt in die folgenden Kategorien.

Normal : Diese Speisen würden wir auch in Wirklichkeit unkommentiert zu uns nehmen.

: Diese Speisen würden wir auch in Wirklichkeit unkommentiert zu uns nehmen. Grenzwertig : Etwas für den speziellen Geschmack. Muss man nicht haben, aber wir verurteilen auch niemanden, der es isst.

: Etwas für den speziellen Geschmack. Muss man nicht haben, aber wir verurteilen auch niemanden, der es isst. WTF: So etwas zu essen, ist außerhalb eines Videospiels unmöglich.

ARK: Survival Evolved

Das Basebuilding-Survival-Spiel mit zähmbaren Dinos und Powerrüstungen erfreut sich seit seinem Early-Access-Start im Juni 2015 großer Beliebtheit. Daran änderte freilich der Full Release im August dieses Jahres nichts - rund 40.000 Spieler kämpfen in ARK jeden Tag gleichzeitig auf den Maps The Island, The Center, Scorched Earth und Ragnarok ums Überleben. Und dazu gehört auch die Nahrungsaufnahme. Wir stellen euch drei Lebensmittel aus ARK vor:

Normal : Beeren - Wilde Beeren schmecken und sind gute Vitamin-Lieferanten.

: Beeren - Wilde Beeren schmecken und sind gute Vitamin-Lieferanten. Grenzwertig : Dodo-Fleisch - Der ausgestorbene Riesenvogel lebt in ARK weiter. Die Zähmung des Tieres ist sinnvoller, denn so kann man die gelegten Eier essen.

: Dodo-Fleisch - Der ausgestorbene Riesenvogel lebt in ARK weiter. Die Zähmung des Tieres ist sinnvoller, denn so kann man die gelegten Eier essen. WTF: Verdorbenes Fleisch - Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen!

DayZ

Die Hoffnung einer ganzen Generation von Survival-Spielern. Das Open-World-Zombie-Survival DayZ ist seit fast vier Jahren im Early Access gefangen. Eine Beta wurde auf der Gamescom 2017 vorgestellt und beginnt... wenn die Entwickler fertig sind. Enormes Potenzial und eine treue, von Hassliebe geprägte Community kennzeichnen ein Survival-Spiel, dessen Entwicklung bisweilen selbst ums Überleben zu kämpfen scheint. Und was bietet DayZ dem hungrigen Gourmet zu essen?

Normal : Dose Bohnen - Von Cowboys und frühstückenden Engländern empfohlen.

: Dose Bohnen - Von Cowboys und frühstückenden Engländern empfohlen. Grenzwertig : Rohes Hühnchen - Willkommen zum Russisch Roulette mit Salmonellen.

: Rohes Hühnchen - Willkommen zum Russisch Roulette mit Salmonellen. WTF: Rohe Innereien - Mit saftiger Einlage.

Just Survive

Im Kielwasser von Minecraft und DayZ schwammen eine Vielzahl weiterer Titel in den großen Ozean der Survival-Games. So auch Just Survive (ehemals H1Z1: Just Survive), in dem die Spieler wie bei DayZ in einer offenen Welt gegen KI-Zombies und Mitspieler antreten. Zudem werden Basen errichtet, Gebäude verbarrikadiert und Fallen aufgestellt. Standesgemäß ist auch der Kampf gegen das Loch im Magen Bestandteil des Gameplays.

Normal : Wildbret - Selbst geschossen schmeckt's am besten.

: Wildbret - Selbst geschossen schmeckt's am besten. Grenzwertig : Paket Zucker - Schneller Energie- und Karies-Lieferant.

: Paket Zucker - Schneller Energie- und Karies-Lieferant. WTF: Wolfsfleisch - Vielleicht ein Vorgänger des Hot Dogs?

Minecraft

Die klotzige Open-World-Sandbox Minecraft gilt für viele Spieler zurecht als Pionier des Survival-Genres, wie wir es heute kennen. Der Überlebensmodus hat es in sich: In knuddeliger Bauklotz-Optik bedrohen besonders in der monsterverseuchten Nacht allerlei Gefahren das Leben des kantigen Spielcharakters. Dazu gehört auch der allgegenwärtige Hunger.

Normal : Apfel - An apple a day keeps the Creeper away.

: Apfel - An apple a day keeps the Creeper away. Grenzwertig : Clownfisch - Findet Nemo als Horrorfilm? Minecraft machts möglich.

: Clownfisch - Findet Nemo als Horrorfilm? Minecraft machts möglich. WTF: Spinnenauge - Müssen wir mehr sagen?

