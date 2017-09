Narcos - Location-Scout der Netflix-Serie in Mexiko getötet

Die erfolgreiche Netflix-Serie Narcos handelt von dem Aufstieg des skrupellosen Drogenbarons Pablo Escoba und dem kolumbianischen Drogenkartell. Nun holt die Wirklichkeit die historische Serie ein: Der Location-Scout der Serie, Carlos Muñoz Portal, wurde in Mexiko Opfer eines Gewaltverbrechens.

Location-Scout der Serie stribt im Kugelhagel

Nach Angaben der örtlichen Polizei war er auf der Suche nach geeigneten Schauplätzen für die vierte Staffel unterwegs, als er in seinem Auto in Temascalapa vor Mexiko-Stadt tot aufgefunden wurde. Sein Auto war durchsiebt von zahlreichen Einschusslöchern. Die Ermittlungen laufen, jedoch sei das Motiv der Tat bisher noch unbekannt, bestätigen die Verantwortlichen von Netflix (via Guardians).

Carlos Muñoz Portal war seit Jahren für zahlreiche Film- und Fernsehproduktion tätigt, die in Mexiko gedreht wurden. Dazu gehört Mel Gibsons Apocalypto, Fast & Furious 4 mit Vin Diesel oder der letzte Bond-Film Spectre.

En parajes #Edomex, Carlos Muñoz Portal (37), buscaba locaciones para serie @NarcosNetflix . Fue encontrado muerto, por balas, en automóvil pic.twitter.com/Dbn6brJp1w — Julio Astillero (@julioastillero) September 16, 2017

Narcos Staffel 3 jetzt auf Netflix

Netflix wollte in Kürze mit den Dreharbeiten zur vierten Staffel der Serie Narcos beginnen, die diesmal statt in Kolumbien in Mexico spielen soll und das Drogenkartell Juárez in den Mittelpunkt der Handlung stellt. Ob sich nun nach dieser Tragödie die Dreharbeiten verzögern werden, ist noch nicht bekannt.

Seit Anfang September ist die aktuelle dritte Staffel der Serie auf Netflix zu sehen.