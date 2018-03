Narcos - Spiel zur Hitserie angekündigt

Curve Digital, der Publisher von Spielen wie The Flame in the Flood und Human Fall Flat hat sich die Rechte an einer Spielumsetzung zur Netflix-Serie Narcos gesichert. Das Spiel ist bereits in Entwicklung, verantwortlich ist Kuju, eine Schwesterfirma von Curve Digital. Bislang sind noch keinerlei Details zum Gameplay oder der Art des Spiels bekannt. Kujus Studioleiter Brynley Gibson verspricht aber:

"Wir freuen uns darauf, ein Spiel zu erschaffen, welches der fantastischen Storyline und der Action der Netflix-Serie entspricht."

Das Studio arbeite an einigen "beeindruckenden" Gameplay-Elementen, welche sowohl die Fans der Show als auch Gamer zufriedenstellen sollen. Narcos wird dieses Jahr in seine vierte Season gehen. Die Serie folgt den Machenschaften kolumbianischer Drogenbarone in den 1980ern und -90ern sowie dem Versuch der Behörden, diese dingfest zu machen. Sie basiert auf wahren Gegebenheiten.

Das Spiel soll im Frühling 2019 für PC und Konsolen erscheinen.