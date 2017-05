Need for Speed 2 - Hinweis auf Las Vegas als neues Setting

Dass eine Fortsetzung von Need for Speed in Arbeit ist, wurde bereits bestätigt. EA verspricht erstes Gameplay zur E3 2017, doch ansonsten ist nicht viel zum Reboot-Sequel bekannt. Ein neuer offizieller Teaser, deutet aber ein wichtiges Detail des Racers an - und zwar das Setting.

Über dem offiziellen Need for Speed-Account auf Twitter wurde folgendes Bild gepostet, das mit Wolken oder Nebel verhangen ist. Wer genauer hinschaut, kann aber andeutungsweise eine Skyline einer großen Stadt erkennen.

Let's get this party started shall we? pic.twitter.com/kehx2Sj7jf — Need for Speed (@NeedforSpeed) May 30, 2017

Viele Fans glauben, dass es sich hierbei um Las Vegas handelt. Oder zumindest um eine fiktive Stadt, die an Las Vegas angelehnt ist. Aber auch Seattle wird vereinzelt genannt. Die helle Aufmachung des Bildes könnte auch Rennen bei Tageslicht andeuten.

Das würde ein pulsierendes Nachtleben, viel Wüste um ein urbanes Setting herum und natürlich bunte Neon-Lichter bedeuten. Im Vorgänger waren Tageslicht-Rennen nur per Mod möglich. Generell konnte der Neustart der Rennspielreihe im Test nicht besonders überzeugen.