Need for Speed: Payback - Details zum Multiplayer, kein Always-On, Cops nicht spielbar

Electronic Arts hat Need for Speed: Payback kürzlich mit einem ersten Trailer und Release-Datum offiziell angekündigt. Im Rahmen eines Interviews mit William Ho hatten wir die Gelegenheit, dem Creative Director einige Infos zum kommenden Rennspiel von Ghost Games zu entlocken. So wissen wir bereits, dass das Tuning in Payback eine große Rolle spielen wird, die Story maßgeblich von Action-Filmen wie Fast & Furious inspiriert ist und dass die beliebte Need for Speed: Underground-Reihe ein wichtiger Einfluss war.

Wir fragten Ho außerdem danach, welche Multiplayer-Features uns im neuen Need for Speed erwarten werden. Immerhin kritisierten viele Fans den Mehrspielermodus des Need for Speed-Reboots aus dem Jahr 2015 insbesondere wegen des Online-Zwangs. EA gab vor einigen Wochen bereits bekannt, dass Need for Speed: Payback ohne Always-On auskommen wird. Und das bestätigt Ho ernneut:

"Zunächst einmal: Sie können die Singleplayer-Kampagne spielen, ohne dabei online zu sein. Der Singleplayer wird durch das Online-Spiel erweitert, wobei uns Autolog-Empfehlungen die relevantesten asynchronen Multiplayer-Challenges zukommen lassen. Und dann gibt es Multiplayer-Rennen in Form von Speedlists. Wir haben den Modus das letzte mal erst nach dem Launch veröffentlicht, aber diesmal wird er gleich zu Beginn spielbar sein. "

Details zu den »Speedlists 2.0« sollen später folgen. In der Pressemitteilung zum Reveal heißt es außerdem, dass wir im Multiplayer unseren Ruf aufs Spiel setzen und unsere Freunde oder Rivalen in »Kampagnen-Events« über Autolog-Empfehlungen herausfordern können. Mehr Infos zum Multiplayer gibt es bislang aber noch nicht.

Sind die Cops spielbar?

Zum Abschluss die wichtigste Frage überhaupt: Sind die Cops spielbar? Schließlich dreht sich die Story um Kartelle und die korrupte Polizei. Dass die Spieler da auch in eine Polizeiuniform schlüpfen, um Verkehrsrowdys einzubuchten, liegt also nahe.

Dem Gedanken schiebt Ho aber einen Riegel vor. Das Team habe sich auf »andere Wege konzentriert, gegen Rivalen anzutreten und sie aus dem Weg zu schaffen«. Bei dem neuen Charakter »Wheelman« drehe sich alles darum, die Cops und ihre Verstärkung herauszufordern, um Aufträge zu erledigen.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Mehr zum Spiel: Alle Infos zu Autos, Tuning und Szenario in NfS: Payback