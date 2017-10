Need for Speed ist nicht nur für schnelle Autos, sondern für einen abwechslungsreichen Soundtrack bekannt. Fans der etwas älteren Teile werden sich sicherlich noch an das Hauptmenü von Underground 2 und den dort laufenden Track Riders on the Storm von Snoop Dogg feat. The Doors erinnern.

Noch vor Release von Need for Speed: Payback haben EA und Ghost Games deshalb schon einmal den neuen Soundtrack des Action-Rennspiels angekündigt. Wie üblich werden Hip-Hop, elektronische Musik und Rock quer durchgemischt. Die Entwickler selbst haben den Soundtrack in vier Spielkategorien sortiert: Garage und Menüs, Rennen, Drift-Events und freie Fahrt.

Interpreten wie Queens of the Stone Age, Gorillaz und Chase & Status sind mit dabei, aus Deutschland steuert der Berliner Rapper Kontra K einen Song bei. Wer Spotify hat, kann unterhalb in den Soundtrack reinhören. Alternativ findet sich die Liste auch, wenn man nach dem Interpreten Need for Speed in der Spotify-App sucht.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Deluxe-Edition-Käufer dürfen schon drei Tage früher losrasen.

