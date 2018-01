Need for Speed: Payback - Kostenloser Free-Roam-Modus angekündigt

Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben Electronic Arts und der Entwickler Ghost Games ein neues Update für Need for Speed: Payback angekündigt. Mit der kostenlosen Erweiterung wird ein Online-Free-Roam-Modus hinzugefügt. Dieser ermöglicht das freie Erkunden der Spielwelt mit anderen Spielern, ohne ein Rennen oder Event zu starten.

Die Community hatte sich diesen Modus schon zu Release des Rennspiels gewünscht. Nun will EA diesem Wunsch endlich nachkommen. Einen genauen Veröffentlichungstermin für den entsprechenden Patch gibt es bislang allerdings noch nicht - nur das Jahr 2018 als grobe Fahrtrichtung. Laut dem offiziellen Twitter-Kanal von Electronic Arts befindet sich das Update nämlich zurzeit noch in Arbeit. Es soll aber definitiv kostenlos für alle Spieler zur Verfügung gestellt werden.

Online Free Roam coming 2018, Happy New Year from everyone at Need for Speed! ? pic.twitter.com/Ht8cRsvQQA