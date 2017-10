Neben Forza Motorsport 7, Project Cars 2 und dem neuen Gran Turismo Sport buhlt bald auch Need for Speed: Payback um die Gunst der Rennsport-Fans. Abonnenten von EA Access (Xbox One) und Origin Access (PC) können bereits rund eine Woche vor offiziellem Release am 2. November 2017 losdüsen und die »Player First Trail« von Payback ausprobieren.

Bis zu zehn Stunden steht das Action-Rennspiel zur Verfügung. Allerdings beschränkt sich der Story-Umfang auf die ersten zwei Kapitel. Dafür steht die Multiplayer-Speedlist ebenfalls zum Ausprobieren bereit. Fortschritte werden in die Vollversion übertragen, wenn man sich entschließt, den neuesten Ableger der Need for Speed Reihe zu kaufen.

Die komplette Garage: Die Fahrzeugliste mit allen Boliden

EA schreibt zur Trial-Version:

Da es sich um eine Trial des vollständigen Spiels und nicht um eine Demo handelt, werden deine Fortschritte, einschließlich Rep-Levels, Geld, Fuhrpark, Tuning und Erfolge, komplett übertragen, wenn du das Spiel kaufst. Du machst exakt da weiter, wo du aufgehört hast, und bringst das House zu Fall. Meistere mit Tyler, Jess und Mac Rennen, Missionen und Herausforderungen, um den Respekt der Underground-Szene des Valley zu verdienen - nur so kannst du am ultimativen Rennen teilnehmen und das House letzten Endes zu Fall bringen. Spiele die ersten zwei Kapitel des Spiels, die zu der Blockbuster-Mission Highway-Überfall führen. Unterwegs erweiterst du deinen Fuhrpark, tunst Wagen und findest vielleicht sogar ein Wrack.

Käufer der Deluxe Edition dürfen sich ebenfalls über einen Vorabzugang freuen. Sie können ab dem 7. November 2017 die Vollversion spielen. Für alle anderen erscheint Need for Speed: Payback am 10. November 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.