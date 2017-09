Need for Speed: Payback - EA gibt Systemvoraussetzungen bekannt

Der Release von Need for Speed: Payback nähert sich langsam und Electronic Arts hat nun die offiziellen Systemanforderungen zum Arcade-Rennspiel bekanntgegeben. Die fallen auf den ersten Blick moderater aus als beispielsweise bei Forza Motorsport 7, das 100GB statt 30GB Festplattenspeicher verlangt.

Unterhalb finden sich die Anforderungen von NfS: Payback:

Minimale Anforderungen für 720p bei 30 fps

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 oder höher

64-bit Windows 7 oder höher Prozessor: Intel i3 6300 @ 3.8GHz oder AMD FX 8150 @ 3.6GHz mit 4 Threads

Intel i3 6300 @ 3.8GHz oder AMD FX 8150 @ 3.6GHz mit 4 Threads Arbeitsspeicher: 6GB RAM

6GB RAM Laufwerk: DVD ROM (nur für Installation von Disc)

DVD ROM (nur für Installation von Disc) Festplatte: 30GB

30GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon HD 7850 oder vergleichbare DX11-kompatible Grafikkarte mit 2GB Speicher

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon HD 7850 oder vergleichbare DX11-kompatible Grafikkarte mit 2GB Speicher DirectX: 11

11 Eingabe: Dual analog Controller

Dual analog Controller Onlineverbindung: 192 Kb/s oder schneller

Empfohlene Hardware für 1080p bei 60 fps

Betriebssystem: 64-bit Windows 10 oder höher

64-bit Windows 10 oder höher Prozessor: Intel i5 4690K @ 3.5GHz oder AMD FX 8350 @ 4.0GHz mit 4 Threads

Intel i5 4690K @ 3.5GHz oder AMD FX 8350 @ 4.0GHz mit 4 Threads Arbeitsspeicher: 8GB RAM

8GB RAM Laufwerk: DVD ROM (nur für Installation von Disc)

DVD ROM (nur für Installation von Disc) Festplatte: 30GB

30GB Grafikkarte: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB oder vergleichbare DX11-kompatible Grafikkarte mit 4GB Speicher

AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB oder vergleichbare DX11-kompatible Grafikkarte mit 4GB Speicher DirectX: 11

11 Eingabe: Dual analog Controller

Dual analog Controller Onlineverbindung: 512 Kb/s oder schneller

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

