Need for Speed: Payback - Komplette Weltkarte veröffentlicht, bislang größte Spielwelt der Reihe

EA hat über die hauseigene Website die komplette Weltkarte zu Need for Speed: Payback veröffentlicht. Wie der Publisher betont, erwartet Spieler des neuen Open-World-Racers die bis dato größte Karte der Reihe. Auch wenn das an der Map selbst natürlich nicht ersichtlich ist, entsteht zumindest der Eindruck, dass es wohl überwiegend auf Highways in Wüstengebieten zur Sache gehen wird.

Need for Speed: Payback orientiert sich vor allem an Straßenrennen, arcadigem Fahrverhalten und einer cineastischen, von Action-Filmen der Marke Fast & Furious inspirierten Story.

Need for Speed: Payback wird am 10. November für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Einen genaueren Eindruck der Karte könnt ihr in dem Video unterhalb dieser Zeilen gewinnen.