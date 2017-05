Neill Blomkamps Sci-Fi-Film auf Steam - Teaser-Trailer zum Kurzfilm mit Sigourney Weaver

Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie) entwickelt derzeit mit dem neu gegründeten Oats Studio einige »experimentelle« Kurzfilmen auf Steam.

Jetzt ist ein Teaser-Trailer unter dem Titel »Volume 1« zum ersten Science-Fiction-Kurzfilm mit Aliens eingetroffen, in dem bekannte Schauspieler wie Sigourney Weaver (Alien) und Dakota Fanning (Krieg der Welten) mitspielen.

Blomkamp möchte seine Kurzfilme auf Steam mit einigen Extras ausstatten, wie Konzept-Grafiken, 3D-Assets und Szenedateien aus Maya, eine Software zur 3D-Visualisierung und -Animation. Wann die Kurzfilme von Regisseur Blomkamp veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt.

Während die Clips zu den Kurzfilmen auf YouTube veröffentlicht werden, bietet Steam die Kurzfilme selbst voraussichtlich kostenpflichtig an. Filme sind für die Plattform Steam nichts neues, derzeit werden rund 300 Film angeboten, neben einer Fülle an Videospielen und mehr.

Maybe with volume 1, it could be entirely free. Which means #oatsstudios YouTube page is where to get.

If people like... Hopefully pay for volume 2. Or go to theatres to see feature adapted from one of the shorter films. https://t.co/3yoV9S0r6w