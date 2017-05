Neo Geo bei GOG - 15 Spiele der teuersten Konsole der Welt jetzt auf PC verfügbar

Okay, ich muss es zugeben: Die Headline dieses Artikels ist ein bisschen unpräzise. SNKs Neo-Geo-Konsole der 90er gilt nämlich nicht zwangsläufig als teuerste Heimkonsole der Welt. Und streng genommen handelt es sich dabei nicht mal voll und ganz um eine Heimkonsole. Das Neo Geo ging (in der sogenannten AES-Variante) ursprünglich in Japan als Leihkonsole (beispielsweise für Videotheken) an den Start und war gar nicht als Einzelhandelsprodukt gedacht. Aber Fans verliebten sich in das grandiose System mit seiner (für die frühen 90er) extrem fortschrittlichen Grafik und ließen sich von den 650 Dollar nicht abhalten, sodass das Gerät am Ende doch als Luxus-Konsole unter diverse Weihnachtsbäumen wanderte.

Das (furchtbar gefloppte) Philips CDi-i, das mehr als interaktiver CD-Player denn als Konsole konzipiert war, kostete mit 700 Dollar übrigens sogar noch mehr. Und der Panasonic 3DO bohrte mit 700 Dollar Ladenpreis ebenfalls ein großes Loch in die Geldbeutel der Gamer. Aber mit einzelnen Spielepreisen von über 200 Dollar sticht das Neo Geo letztlich die Konkurrenz in puncto Kostspieligkeit aus (und man muss ja auch noch Inflation mit einberechnen).

So, da sehen Sie mal, wie wichtig mir eine korrekte Headline ist. Jetzt zur eigentlichen News: Um Neo Geo zu zocken, müssen Sie als PC-Spieler in Zukunft nämlich weit weniger tief in die Tasche greifen - 15 Klassiker dieser altehrwürdigen Liebhaberkonsole gibt's ab sofort für jeweils 6 Euro für den PC. Und zwar bei GOG.

Auf Xbox, PS4 und Nintendo Switch erscheinen die Neo-Geo-Klassiker der 16-Bit-Ära schon seit einer Weile in unterschiedlich üppiger Ausstattung. Für PC gibt es jetzt das umfangreichste Paket. Was ich besonders erfreulich finde: Damit bekommen einige sträflich vernachlässigte Genres wieder mehr oder minder neues Futter: Shoot 'em Ups, Fighting Games und Run & Gun Games. Wenn Sie wissen wollen, welche fünf Titel sich meiner Meinung nach am meisten lohnen, schauen Sie doch mal in meinem Feature-Artikel zur Neo-Geo-Aktion vorbei.

Ansonsten finden Sie alle 15 Spiele in der folgenden Übersicht. Im Rahmen der Release-Woche sind übrigens alle Titel in ihrem jeweiligen Bundle reduziert:

