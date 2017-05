Neo Geo bei GOG - Die 5 besten »200-Euro-Spiele«

GOG veröffentlicht 15 Klassiker der super teuren 90er-Konsole Neo Geo (hier alle Titel in der Übersicht). Und bevor jetzt jeder Retro-Muffel aufstöhnt, was er mit so alten Spiele-Schinken anfangen soll - Obacht! Erstens bedienen die verfügbaren Titel einige sträflich vernachlässigte Genres (zum Beispiel Shoot 'em Ups). Zweitens: Man kann jetzt für einen Fünfer Klassiker zocken, die vor 10 Jahren noch locker 200 Euro und mehr gekostet haben.

Aber weil 6 Euro immer noch 6 Euro sind, will ich hier trotzdem meine persönlichen Favoriten von GOGs Neo-Geo-Aktion vorstellen, damit Sie als gewillter Liebhaber am Ende nicht aufs falsche Pferd setzen. Einen wirklich großartigen Titel werde ich dabei aber ausklammern: Metal Slug.

Wenn es ein Neo-Geo-Spiel gibt, das überhaupt mal ein breiteres Publikum kennt, dann ist das mit Sicherheit Metal Slug. Entweder haben Sie's mal auf Steam bemerkt, wo es die ersten drei Teile der Shoot 'em Up-Reihe inklusive Metal Slug X bereits seit einigen Jahren gibt (das ist der Grund, warum ich die Spiele in diesem Artikel hier ausklammere, denn ich will auf exklusive Titel eingehen). Oder Sie sind auf eine der früheren Anthologien gestoßen (PS4-Besitzer können beispielsweise Metal Slug 1 bis 6 über PS2-Emulation günstig beziehen).

Oder Sie sind ein großer Fan von Asia-Kino und kennen die grandiose Szene aus Fulltime Killer, wo beide Auftragsmörder vor ihrem finalen Duell noch eine Runde Metal Slug gemeinsam zocken. Nein? Egal. Metal Slug lohnt sich natürlich auch via GOG, aber ich will's mir hier nicht zu leicht machen. Deshalb gibt's hier fünf andere Top-Titel der Neo-Geo-Aktion.

1. Samurai Shodown 5

Meine erste Wahl ist gleichzeitig eines der letzten Spiele, die fürs Neo Geo erschienen sind. Samurai Shodown 5 schenkt sich das Gewohnheitsrecht, dass man in Fighting Games in erster Linie mit den Fäusten agiert, und hetzt stattdessen einen Haufen waffentragender Japan-Exoten gegeneinander. Das Ergebnis: Ein grandioses 2D-Fighting-Game. Und das weiß auch GOG - Shodown 5 ist eines der teuersten Spiele im Neo-Geo-Paket. Aber 6 Euro sind jetzt auch nicht die Welt.

2. The King of Fighters 2000

KoF lebt seit jeher im Schatten von Street Fighter und Tekken. Zumindest in deutschen Gefilden. International findet die langlebige Fighting-Game-Serie durchaus verdiente Anerkennung - als Spin-Off zu Fatal Fury und Art of Fighting schickt sie seit 1994 Dreierteams in den Ring und gehört neben Metal Slug zu den wichtigsten Serien auf dem Neo Geo. Mit King of Fighters 2000 und 2002 gehen bei GOG gleich zwei Serienvertreter an den Start. Dass ich hier KoF 2000 hervorhebe hat einen schlichten Grund: Anders als beim Nachfolger gibt's diese Perle der Fighting-Game-Historie noch nicht bei Steam. Fun Fact: Der aktuellste Serienteil (King of Fighters 14) erscheint Mitte Juni bei Steam.

3. Shock Troopers

Mein persönlicher Favorit in dieser Liste. Shock Troopers ist ein extrem launiger Top-Down-Shooter im Stil des alten Ikari Warriors und spielt sich wie ein Rambo-Simulator. Idealerweise schnappt man sich einen Kumpel und schießt sich im Koop durch unzählige Gegnerhorden, brettert mit dem Motorrad durch Sidescrolling-Level und erlebt dabei eine Mordsgaudi. Kostenpunkt: 6 Euro.

4. The Last Blade

Ich weiß, schon wieder ein Fighting Game - und dann auch noch ein geistiger Erbe von Samurai Shodown. Aber der Neo Geo ist einfach für gute Fighting Games bekannt, und The Last Blade gehört zu den besten. Das Spiel verwurzelt seine Charaktere in japanischer Mythologie (und Historie) und strukturiert sein Kampfsystem um verheerende Desperation Moves, die in letzter Sekunde das Kampfgeschehen wenden können. Und extrem cool aussehen.

5. King of Monsters

Gute Godizlla-Games gibt's ja leider nicht alle Tage. Und King of Monsters hat mich damals schon auf dem SNES begeistert. Die Prämisse ist simpel: Wrestling mit gigantischen Monstern in urbanen Umgebungen, wo jeder Sturz meiner Figur ganze Häuserblocks vernichtet. Auf Neo Geo sieht das Spiel natürlich nochmal deutlich besser aus als auf dem Super Nintendo. Und Sie können als Riesenkäfer spielen. Weltklasse.

