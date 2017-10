Netflix wird teurer - Streaming-Dienst kündigt neue Preise für Deutschland an

Im Sommer sorgte der Streaming-Dienst für Aufsehen, als Neukunden plötzlich andere Preise angeboten bekamen. Was damals noch als Test lief, wird nun ernst: Netflix erhöht seine Preise nun auch in Deutschland.

Bis zu 2 Euro mehr: HD und Ultra-HD 4K wird teurer

Wer Filme und Serien weiterhin in HD-Qualität sehen möchte, muss nun mehr bezahlen. So kostet das Standard-Paket künftig 10,99 Euro pro Monat, einen Euro mehr als zuvor. Damit können Kunden weiterhin Filme und Serien in HD auf zwei Geräten gleichzeitig abrufen. Das Premium-Paket wird zwei Euro teurer. Künftig müssen Kunden für Ultra-HD und den Zugang auf bis zu vier Geräten gleichzeitig monatlich 13,99 Euro bezahlen.

Unangetastet bleiben vorerst die Preise für das Basis-Paket von 7,99 Euro pro Monat. Hier bietet der Streaming-Dienst alle zur Verfügbaren Serien in Filmen in SD-Qualität auf einem Gerät an.

Mehr Filme und Serien auch in Deutschland

Netflix begründet gegenüber Caschys Blog die Preissteigerung seit 2015 mit dem wachsenden Angebot an Filmen und Serien auch in Eigenproduktionen. Schließlich habe man die Anzahl der Titel seit dem Deutschland-Start um 169 Prozent ausbauen können.

"Von Zeit zu Zeit werden die Netflix-Tarife und -Preise angepasst, während wir mehr exklusive TV-Serien und Filme hinzufügen, neue Produkteigenschaften einführen und das Gesamterlebnis von Netflix verbessern."

Kunden werden per E-Mail informiert

Derzeit sind in Deutschland noch Neukunden beim Abschluss eines Netflix-Abo von der Preiserhöhung betroffen. Bestandskunden werden von Netflix in Kürze per E-Mail über die Preissteigerung informiert.

Deutschland steht nicht alleine da, bereits in den USA sowie in anderen Ländern weltweit wurden und werden die Preise auf einem ähnlichen Niveau angeglichen.

Bald auf Netflix: Stranger Things - Staffel 2