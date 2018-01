Knapp einen Monat bevor mit Final Fantasy 15 der neueste Teil von Square Enix berühmter Japano-RPG-Reihe endlich auch für den PC erscheint, dürfen sich FF-Fans zunächst noch einmal über ein HD-Remake eines alten Serienteils freuen:

Das Release-Highlight der aktuellen Woche (29. Januar bis 4. Februar) heißt nämlich Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Darin dürfen PC-Spieler erstmals die Abenteuer der Helden Vaan, Penelo, Ashe und Co. erleben und wie so oft in einem Final Fantasy, ein ganzes Königreich retten. Das Original FF 12 erschien im Jahr 2006 noch exklusiv für die PlayStation 2.

Abgesehen davon erscheinen diese Woche noch das Survival-Horrorspiel Remothered: Tormented Fathers und das Sandbox-Rennspiel Trailmakers. Simulations- und Strategie-Fans dürfen außerdem in Wildlife Park Gold Reloaded ihren eigenen Tierpark bauen und zum Zoo-Tycoon werden.

Montag, 29. Januar

Dienstag, 30. Januar

Mittwoch, 31. Januar

Donnerstag, 1. Februar

Freitag, 2. Februar