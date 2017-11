Das meiste Pulver haben die großen Publisher in den letzten Wochen bereits verschossen. Diese Woche erwartet uns daher kein Blockbuster-Release, dafür viele kleine Indieprojekte und das nächste Kapitel des dunklen Ritters. Denn am 21. November erscheint die dritte Episode »Fractured Mask« von Telltale's Adventure-Serie Batman: The Enemy Within. Dort infiltriert der Fledermausheld die Unterwelt von Gotham, steht als Bruce Wayne aber gleichzeitig zwischen den Fronten im Machtkampf zwischen Commissioner Gordon und Amanda Waller.

Außerdem bringt Square Enix die PC-Umsetzung von World of Final Fantasy auf Steam, die sich Elemente aus der beliebten Pokémon-Reihe leiht und euch verschiedene Monster und Kreaturen fangen und weiterentwickeln lässt.

Allerdings gibt es noch einen Titel, der es letzte Woche nicht in die Release-Vorschau geschafft hat. Völlig überraschend wurde ein weiteres Addon zur Schnetzelhatz Titan Quest angekündigt. Titan Quest Ragnarök ist bereits erschienen und schickt euch in nordische Gefilde mit Kelten, neuen Monstern und Göttern aus Asgard.

Alle weiteren interessanten oder erwähnenswerten Veröffentlichungen der Woche finden sich im Kalender unterhalb.

