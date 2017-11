Neue PC-Spiele diese Woche - Release-Termine und Neuerscheinungen ab dem 06.11.

Diese Woche wird es sportlich: Fußball-Fans dürfen sich auf den Football Manager 2018 freuen (in Deutschland wird es allerdings keinen offiziellen Release geben), Rennsport-Enthusiasten könnten sich außerdem für Need for Speed: Payback interessieren. Der größte Release der Woche ist aber gar kein richtiger: Star Wars: Battlefront 2 erscheint erst in der kommenden Woche, diesen Donnerstag startet aber die Play-First-Trial-Phase.

Auf Fans von Hardcore-Actionrollenspielen wartet der PC-Release von Nioh, außerdem kriegen Wolfenstein-Spieler den ersten DLC mit Episode Zero. Alle weiteren kuriosen und interessanten Releases der Woche finden sich wie immer unterhalb.

Montag, 06. November

Dienstag, 07. November

Mittwoch, 08. November

Donnerstag, 09. November

Star Wars: Battlefront 2 (Play First Trial für EA Access und Origin Access)

TransRoad: USA

Freitag, 10. November

