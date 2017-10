In dieser Woche geht es zurück nach Mittelerde. Schatten des Krieges hatte dank Lootboxen und freier Tolkien-Interpretation schon vorab für Kontroversen gesorgt, unsere Einschätzung zum Actionspiel findet ihr im bereits verfügbaren Test.

Wer Action lieber in der Geschmacksrichtung Horror genießt, darf sich auf The Evil Within 2 von Bethesda freuen. Außerdem verlässt das Helikopter-Actionspiel Heliborne endlich die Early-Access-Phase, ein Blick auf die kleine litauische Spieleperle lohnt sich. Und aus Deutschland (genauer München) geht in dieser Woche das Strategiespiel Dungeons 3 an den Start.

Alle weiteren interessanten und kuriosen Neuerscheinungen der Woche finden sich wie immer unterhalb.

