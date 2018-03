Der neue Film von Regisseur Quentin Tarantino (Pulp Fiction) hat nicht nur einen Filmtitel gefunden: Once Upon a Time in Hollywood. Auch die prominente Besetzung wächst weiter.

Für die Hauptrollen konnte der Filmemacher die beiden Hollywoodstars Brad Pitt und Leonardo DiCaprio gewinnen. Mit beiden Schauspielern hat Tarantino bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Denn während Brad Pitt in Inglourious Basterds einen US-Soldaten im Kampf gegen die Nazis darstellte, verkörperte Leonardo DiCaprio im Western Django Unchained den brutalen und skrupellosen Plantagenbesitzer Calvin Candie. Nun stehen sie erstmals gemeinsam für den Kultregisseur vor der Kamera.

Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in Hollywood der 60er Jahre

Der Film spielt in den 1960er Jahren, während der berüchtigte Charles Manson sein Unwesen treibt. Auch wenn die Manson-Morde einen wichtigen Part darin einnehmen werden, bestätigte zuletzt der Filmemacher, folgt die Handlung einer anderen Geschichte: Ein Schauspieler möchte nach seinem einzigen großen Erfolg als Seriendarsteller endlich ins Filmgeschäft einsteigen. Und während er seine Karriere vorantreibt, hat ausgerechnet sein Stunt-Double das gleiche Ziel.

Zur weiteren Besetzung ist Margot Robbie (Suicide Squad, The Wolf of Wall Street) für die Rolle der von Charles Mansons brutal ermordeten Schauspielerin Sharon Tate vorgesehen.

Kinostart im August 2019

Inzwischen steht auch ein Release-Termin fest: Sony bringt Quentin Tarantinos neusten Film »Once Upon a Time in Hollywood« am 8. August 2019 in die deutschen Kinos. US-Kinostart ist am 9. August 2019.