Warner kündigt eine weitere Comic-Verfilmung aus dem Hause DC Comics an. Die Rede ist von The New Gods. Während die Superhelden Batman, Wonder Woman und Flash für viele ein Begriff sind, gehören die New Gods zu den weniger bekannten Comic-Figuren. Jedoch dürften Filmfans die düsteren Charaktere Darkseid und Steppenwolf bereits aus der letzten DC Comic-Verfilmung Justice League kennen.

Die Regie für den neuen DC-Film ist auch schon gefunden. Demnach wird Ava DuVernay (Selma) die Comic-Verfilmung in Szene setzen, die für Disney aktuell das Fantasyabenteuer Das Zeiträtsel (A Wrinkle in Time) in die Kinos brachte. Die Regisseurin wird eine erste Idee zum DC-Film verfassen, während das Filmstudio noch auf der Suche nach einem passenden Drehbuchautor ist. Viel mehr ist über die Produktion nicht bekannt.

New Gods Comics mit Darkseid und Steppenwolf

Die New Gods Mythologie stammen von der Comic-Legende Jack Kirby (Thor, Hulk, Iron Man) und ist seine erste Comic-Serie aus dem Jahr 1971 nach seinem Wechsel vom Konkurrenten Marvel mit Stan Lee hin zu DC Comics.

Die neuen Götter sind eine mächtige außerirdische Rasse, die aus zwei verfeindeten Völkern besteht: Der Planet New Genesis als Heimat der "hellen Götter" wird als Paradies dargestellt, während der Planet Apokolips als Heimat der "dunklen Götter" das genaue Gegenteil ist. Herrscher über den düsteren Planeten ist der bereits erwähnte böse Gott Darkseid, der sein Volk als Sklaven hält. An seiner Seite steht Steppenwolf als Befehlshaber der Armeen von Apokolips. Beide Charaktere hatten bereits in den DC-Filmen Batman v Superman und Justice League ihren Auftritt.

Die nächsten DC-Filme im Kino

Im Kino geht es für Fans der DC Comics noch in diesem Jahr mit dem Solo-Abenteuer von Aquaman weiter, der am 21. Dezember an den Start geht. Als nächstes sind die Filme Shazam! (2019), Wonder Woman 2 (2019), Cyborg (2020) und Green Lantern Corps (2020) angekündigt.

Außerdem gibt es erste Pläne für die Filme Batgirl, The Batman, Black Adam, Flashpoint, Gotham City Sirens, Justice League Dark und Suicide Squad 2. Nähere Informationen hierzu gibt es noch nicht.