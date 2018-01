Amazon gab im Herbst 2016 bekannt, dass sich mit New World ein eigenes Sandbox-MMO in der Entwicklung befindet. Dieses führt euch in eine Kolonialzeit-Welt mit Fantasy-Anleihen. Jetzt ist auf Reddit ein Leak aufgetaucht, der einen ersten kurzen Gameplay-Ausschnitt zeigen könnte.

Die ersten Bilder?

In New World entdeckt ihr, wie der Name bereits verrät, eine neue Welt voller Gefahren. Das Szenario soll im 17. Jahrhundert spielen und den besonderen Dreh enthalten, dass übernatürliche Wesen der damaligen Lore tatsächlich existieren.

Der Sprecher im Hintergrund des Videos erklärt, dass in New World "hunderte Spieler zusammenarbeiten", um eine "massive militärische und wirtschaftliche Macht" darzustellen. Da die Echtheit des Videos aktuell nicht bestätigt werden kann, sind diese Informationen allerdings mit Vorsicht zu genießen.

Eine großangelegte Offensive

Bereits im Jahr 2014 wurden die Amazon Game Studios gegründet. 2015 sorgte dann die Bekanntmachung für Aufsehen, dass ein großer Lizenz-Deal zur Nutzung der CryEngine mit Crytek abgeschlossen wurde. Zudem versammelte man große Namen der Spieleentwicklung um sich, darunter Portal-Designerin Kim Swift und Far-Cry-2-Designer Clint Hocking.

Übrigens: Der Lizenz-Deal mit Crytek förderte 2016 mit der Beta von Amazon Lumberyard eine kostenlose Engine zutage, die auf der CryEngine basiert. Der Multi-Millionen-Deal mit Amazon rettete den damals angeschlagenen deutschen Entwickler.

2016 wurden dann mit dem Sport-Brawler Breakaway, dem Shooter Crucible und dem MMO New World ganze drei neue Titel angekündigt. Das Besondere bei allen dreien ist die Auslegung auf Twitch - man will die Spiele direkt auf die Bedürfnisse von Streamern und Zuschauern zuschneiden.

Ein Release-Zeitpunkt für das Sandbox-MMO New World ist indes noch nicht bekannt.