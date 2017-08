Wer sich im Hochsommer vor dem Gaming-PC manchmal zu faul fühlt, kann beruhigt sein: Selbst Neymar Jr., dessen Fuß die Rekord-Ablösesumme 222 Millionen Euro wert ist, verbringt seine Freizeit so wie wir - mit Zocken. Das Lieblingsspiel des Fußballstars (mit einer Torbeteiligung pro Spiel) hat mit Fußball aber gar nichts zu tun - statt FIFA und Pro Evolution Soccer misst sich der Brasilianer in Counter-Strike mit anderen Schützen.

So mancher Fußball-Fan dürfte es schon bemerkt haben: Beim ein oder anderen Torjubel zitiert der nun teuerste Fußballer der Welt den Shooter direkt. Da wirft er symbolisch eine Blendgranate, ein anderes Mal benutzt er die Eckfahne als Scharfschützengewehr.

@neymarjr Neymar Jr - Csgo Goal Celebration ? with @coldzera 4k in BG LuL #csgo #ESLProLeague My instagram : ey3shi3ld ? pic.twitter.com/Pgvbk1TeVH