Der Nachfolger der 2D-Fechtspiels Nidhogg aus dem Jahr 2014 hat endlich einen festen Release-Termin: Nidhogg 2 erscheint am 15. August für PC und PlayStation 4. Wie Creative Director Mark Essen bestätigt, lässt sich das Indie-Spiel aber bereits ab dem 18. Juli vorbestellen.

Die größte Neuerung gegenüber dem Vorgänger ist der überarbeitete Grafikstil. Statt mit gesichtslosen Pixelmännchen treten wir nun mit bunten Comic-Figuren in den eins-gegen-eins-Duellen gegeneinander an. In einem Interview mit Gamereactor erklärte Essen, dass Nidhogg 2 nicht mehr so abstrakt aussehen sollte wie der erste Teil, sondern lieber etwas realistischer:

"Ich habe immer Earthworm Jim, Ren and Stimpy und ähnliche 90er Jahre Ekel-Cartoons gemocht, Cabbage Patch Kids und solche Sachen. Wir wollten also ein wirklich ekliges und irgendwie realistisches Spiel entwickeln, da das erste Spiel so super brutal und blutig war. Überall war Blut, aber es war so pixelig, dass es sehr abstrakt aussah. Deshalb dachten wir, dass es Spaß machen würde, Nidhogg 2 etwas realistischer zu gestalten."

Neue Waffen und Hintergründe

Zudem sind wir in Nidhogg 2 nicht mehr nur auf den Degen als einzigste Waffe sowie unsere Schläge und Tritte angewiesen. Neuerdings lassen sich unsere Gegner auch mit einem kurzen Dolch oder Pfeil und Bogen aus dem Weg räumen. Ebenfalls neu sind verfügbar sind eine Vielzahl an Locations, wie zum Beispiel ein Schloss, ein Luftschiff oder ein Vulkan.

Zu sehen sind die neuen Waffen und Karten in dem folgenden Video mit 19 Minuten Gameplay aus Nidhogg 2:

Nidhogg 2 - Screenshots ansehen