Nightwatch - Regisseur Spike Lee soll Marvel Spin-off für Sony drehen

Sony baut sein Marvel Film Universum rund um die Figur Spider-Man weiter aus: Während Tom Holland als Spidey in Kürze einen weiteren Besuch bei den Avengers absolviert, entwickelt das Filmstudio weitere Spin-offs rund um den Spinnenmann: Nach den kommenden Marvel-Filmen Venom mit Tom Hardy und Silver & Black soll nun die Comic-Vorlage Nightwatch verfilmt werden.

Spike Lee für die Regie vorgesehen - Besetzung fehlt noch

Für die Regie ist der Filmemacher Spike Lee (Malcolm X, Inside Man) vorgesehen, berichtet Variety. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Studios liegt derzeit noch nicht vor. Auch ist noch unklar, wer für die Hautrollen als Superheld in Frage kommen wird. Das Drehbuch soll Cheo Hodari Coker verfassen, der sich aktuell als Autor und Showrunner der Marvel-Serie Luke Cage verantwortlich zeigt. Viel mehr ist über die Produktion noch nicht bekannt.

Superheld Nightwatch in den Marvel Comics

Der Superheld Nightwatch aka Dr. Kevin Trench hatte seinen ersten Auftritt im Comic Web of Spider-Man #97 aus dem Jahr 1993. Als der Arzt die Leiche eines kostümierten Superhelden untersucht, der beim Kampf gegen Terroristen mit Hightech-Waffen getötet wurde, wird ihm klar, dass es sich hierbei um die ältere Version seiner selbst handelt. Dr. Kevin Trench nimmt das Kostüm des Superhelden an sich. Der Held hat übernatürliche Stärke und eine schnelle Reaktionsgabe. Außerdem kann er sein Cape mittels seiner Gedanken steuern.

In den Kinos geht es als nächstes mit Spider-Man in Avengers: Infinity War am 26. April weiter, gefolgt von Sonys Marvel-Filmen Venom mit Tom Hardy am 4. Oktober und Silver & Black am 7. Februar 2019.