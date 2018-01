Ab dem 27. April 2018 kehrt Nintendo zurück zu seinen Wurzeln als Spielzeughersteller: Mit Nintendo Labo erscheinen mehrere Peripherien aus Pappkarton, die man zu unterschiedlichen Konstruktionen falten kann - beispielsweise zu einer Angel, einem kleinen Klavier, einem Häuschen oder dem Lenker eines Motorrads. In Kombination mit dem Infrarotsensor der Joy-Con-Controller sollen diese Toy-Cons wie »echte« Bedienelemente funktionieren.

Das »Problem« an der Sache: Diese Hintergründe muss man kennen, wenn man die Papp-Peripherien nicht versehentlich mit gewöhnlichen Karton-Stücken verwechseln will. Genau das scheint einer der Reiningungskräfte der deutschen USK passiert zu sein. Die Labo wurde beinahe in den Müll geworfen. So twittert die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle:

ENDLICH können wir die Anekdote erzählen, wie die neueste Nintendo-Hardware einmal beinahe von der Reinigungskraft als Altpapier entsorgt wurde ??? (die Geschichte hätte uns vorher eh niemand geglaubt ?) #NintendoLabo — USK (@USK_de) January 18, 2018

Offenbar liegt der USK bereits ein Prototyp von Nintendo Labo vor, der auf seine Jugendschutzprüfung wartet. Glücklicherweise scheint die Pappkonstruktion in letzter Sekunde vor dem Altpapier gerettet worden zu sein - sonst wäre die USK-Prüfung ziemlich kurz ausgefallen.

