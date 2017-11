Nintendo Switch (Rot/Blau) für nur 299€ - Late-Night-Deals bei Saturn

Am 10. November kommt das Verderben über Nintendos Switch: Doom erscheint in Kürze für Nintendos Hybrid-Konsole und konnte bereits die ersten Tester von seinen Qualitäten überzeugen. So langsam können also auch Gamer über den Kauf der Konsole nachdenken, die angesichts der bunten Mario- und Zelda-Spiele Zahnweh bekommen.

Switch ist bei Nintendo nicht nur Name sondern Programm: Mittels des beiliegenden Docks lässt sich die mit einem 6,2 Zoll HD-Display ausgestattete Mobilkonsole im Handumdrehen mit dem großen Fernseher verbinden - neben einer (je nach Spiel) höheren Auflösung bietet die Switch dann auch etwas mehr Performance.

Der Saturn Late-Night-Deal ist vom 08. November 20:00 Uhr bis 09. November 09:00 Uhr und ausschließlich Online bei Saturn.de gültig. Versandkosten fallen nicht an.

Nintendo Switch (Rot/Blau) für nur 299€