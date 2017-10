Nintendo Switch + Super Mario Odyssey für nur 349€ - Vorbesteller-Bundle bei Saturn

Was braucht eine Nintendo-Konsole fast noch mehr als ein neues Zelda? Klar: Neue Abenteuer des Vorzeige-Klemptners Mario. Am 27.10. erscheint mit Super Mario Odyssey ein neues Jump'n'Run aus der legendären Serie und es bestehen gute Hoffnungen, dass auch dieser Teil wieder latent suchterzeugend wird. Mit der Nintendo Switch lässt sich Super Mario Odyssey zudem problemlos mobil und stationär zocken.

Das Spiel liegt der Konsole als Downloadcode bei und muss daher vor dem Spielen heruntergeladen werden. Dabei geht zwar der Vorteil des Wiederverkaufes nach dem Durchspielen verloren - aber Hand aufs Herz, wer bitte verkauft ein Super Mario weiter?

Das Bundle aus Nintendo Switch (Rot) und Super Mario Odyssey wird am 27.10.2017 ausgeliefert und kann aktuell zum Sonderpreis vorbestellt werden. Bei einer Onlinebestellung mit Abholung in der Filiale entfallen die Versandkosten in Höhe von 4,99€.

Nintendo Switch (Rot) + Super Mario Odyssey für nur 349€ (vorbestellen)