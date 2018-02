2017 war ein gutes Jahr für Nintendo - das beweisen die Zahlen, die das japanische Unternehmen jetzt auf der offiziellen Website veröffentlicht hat. Sowohl in den internationalen Hardware- als auch Software-Verkäufen konnte Nintendo im letzten Jahr durchaus zufriedenstellende Ergebnisse einfahren.

Dass die Nintendo Switch sich innerhalb von zehn Monaten in Japan öfter verkauft hat als die Wii U in fünf Jahren, war ja bereits bekannt. Mit den neuen Infos wird deutlich, wie viele Konsolen Nintendo vergangenes Jahr insgesamt an den Mann oder die Frau gebracht hat: Der Handheld-Hybrid hat sich im Jahr 2017 weltweit 14,86 Millionen Mal verkauft.

Nintendo Switch - Meistverkaufte Spiele 2017

Nintendo veröffentliche auch eine Liste mit den sieben meistverkauften Spielen für die Switch. An die Spitze hat es der Exklusivtitel Super Mario Odyssey mit insgesamt 9,07 Millionen verkauften Exemplaren geschafft. Zum Vergleich: Star Wars: Battlefront 2 ist seit dem Release ebenfalls etwa 9 Millionen Mal über die Ladentheke gewandert - für PS4, Xbox One und PC zusammengerechnet.

Unten findet ihr eine Übersicht über die meistverkauften Spielen für Nintendos Hybrid-Konsole sowie die jeweiligen globalen Verkaufszahlen.

Überraschen euch die Verkaufszahlen von Nintendo?