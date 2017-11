Nioh - Ab heute auch für PC verfügbar

Fans von Japano-Action-Rollenspielen haben Grund zur Freude: Nioh ist ab sofort auch auf dem PC spielbar. Zum Release der PC-Version am siebten November haben Publisher Koei Tecmo und Team Ninja einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht, in dem der Held des Spiels, der Pirat William Adams, erneut in den Kampf gegen gigantische Ungeheuer zieht.

Bislang war Nioh exklusiv auf der PlayStation 4 erhältlich und bekam von unseren Kollegen von der GamePro im Konsolentest eine Wertung von 86. Den Test der PC-Version reichen wir in Kürze nach. Auf dem PC erscheint das Samurai-Abenteuer außerdem gleich in der Complete Edition, das heißt inklusive der drei Erweiterungen Dragon of the North, Defiant Honor und Bloodshed's End.

Auf Steam ist Nioh für 50 Euro zu bekommen und alle Käufer erhalten außerdem einen kleinen Bonus: einen speziellen Samurai-Helm mit dem roten Valve-Ventil. Na, wenn das mal kein Kaufargument ist.