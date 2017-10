Nioh - Konsolen-Hit endlich für PC angekündigt, kommt als Complete Edition

Das japanische Action-Rollenspiel Nioh erscheint in einer Complete Collection am 07. November 2017 für den PC. Das hat der Publisher Koei Tecmo offiziell via Twitter bestätigt, die Steam-Seite ist ebenfalls schon online. Die PS4-Version wurde im Februar 2017 veröffentlicht.

#Nioh is finally coming to PC Steam on November 7th, 2017 as Nioh: Complete Edition (Includes base game and all 3 DLC) #KTfamily #DefyDeath pic.twitter.com/kidwt6Hkx6 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) October 2, 2017

Wie Name und Tweet nahelegen: Käufer der PC-Version erhalten die drei Erweiterungen Dragon of the North, Defiant Honor und Bloodshed's End direkt dazu. Außerdem gibt es als kleinen Spaß einen speziellen Samurai-Helm mit Ventil exklusiv für PC-Spieler zum »Steam«-Release.

Nioh erinnert an die ebenfalls aus Japan stammende Hardcore-Reihe Dark Souls, ist spielmechanisch aber kein direkter Souls-Klon. Beim Szenario hat sich das Entwicklerteam deutlich bei der japanischen Sagenwelt bedient. Stichwort Entwickler: Hinter Nioh steckt Team Ninja, bekannt durch die Ninja-Gaiden- und Dead-or-Alive-Reihe.

Auf Metacritic hat die PS4-Version von Nioh eine ausgezeichnete Durchschnittswertung von 88 Punkten angesammelt.

Zum Nioh-Test (PS4) auf GamePro.de: Nur Dark Souls mit Samurai? Von wegen!

Nioh - Screenshots ansehen