Northgard - Das »Wikinger-Siedler« jetzt mit Multiplayer

Für das »Wikinger-Siedler« Northgard des Entwicklers Shiro Games (Evoland) steht ab sofort ein Early-Access-Update bereit, dass das Spielen des Strategiespiels im Multiplayer erlaubt. Es handelt sich um das inzwischen zwölfte Update des Spiels. Neben dem Mehrspieler-Modus kommen auch zwei neue Kampfeinheiten ins Spiel und neue Sprachversionen (vereinfachtes Chinesisch, Russisch und brasilianisches Portugiesisch).

Der Multiplayer steht außerdem in mehreren Varianten zur Auswahl. Entweder spielen Sie in 2er-, 3er-Teams gegeneinander oder in drei Teams zu je zwei Spielern. Auch ein »Free for All« ist möglich, bei dem bis zu sechs Spieler um den Sieg ringen. Optional können auch KI-Spieler hinzugefügt werden.

Für die zukünftigen Updates werden ein Kampagnenmodus, mehr Clans, Siegbedingungen und weitere Handels- und Diplomatieoptionen versprochen. Die Entwickler betonen, dass es aktuell noch viel in Bezug auf das Balancing zu tun gäbe. Aber schließlich sei eine Early-Access-Phase ja auch genau dafür da. Das Spiel steht aktuell mit einem Rabatt von 15 Prozent zum Kauf bereit.

