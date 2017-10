Seit einiger Zeit geistert die Nvidia Geforce GTX 1070 Ti mit so viel Details durch die Gerüchteküche, dass eigentlich niemand mehr daran zweifelt, dass diese Grafikkarte tatsächlich bald vorgestellt wird. Laut einem Bericht von Nordic Hardware wird das aber erst am 26. Oktober 2017 der Fall sein, dann soll es offizielle Informationen und vermutlich auch die ersten Tests der neuen Geforce GTX 1070 Ti gaben. Genau eine Woche später, am 2. November 2017 soll die Grafikkarte dann auch schon im Handel zu finden sein.

Zeitgleich mit ersten Custom-Modellen der Radeon RX Vega

Die Information zum Verkaufsstart stammt von Heise, die aber auch den 26. Oktober aus eigenen Quellen als Vorstellungstermin bestätigen. Das Timing der Vorstellung scheint für Nvidia geradezu perfekt zu sein, denn laut den letzten Gerüchten soll es gegen Ende Oktober vielleicht doch die ersten Custom-Modelle der Radeon RX Vega 64 im Handel geben.

Da wäre eine vermutlich sehr leistungsfähige Geforce GTX 1070 Ti zur gleichen Zeit sicher für viele PC-Spieler eine interessante Alternative, wenn der Preis stimmt. Immerhin soll die neue Nvidia-Grafikkarte die Radeon RX Vega 56 schlagen und nur wenig hinter einer Geforce GTX 1080 liegen.

Die noch unbestätigten Daten der Geforce GTX 1070 Ti lauten: Ein GP104-Grafikchip mit 2.432 Shader-Einheiten, 152 Textureinheiten und 64 Raster-Operatoren, eine GPU-Taktrate zwischen 1.607 MHz im Basis-Takt und 1.683 MHz beim Boost sowie 8,0 GByte GDDR5 mit 256-Bit-Interface und 8 GHz effektivem Takt.

Der Basistakt der GPU würde dann einer Geforce GTX 1080 entsprechen, die aber 2.560 Shader besitzt, der Boost-Takt der eine Geforce GTX 1070, die nur 1.920 Shader-Einheiten besitzt. Theoretisch müsste die Geforce GTX 1070 Ti also rund 25 Prozent schneller sein als eine Nicht-Ti-Version. Stimmen die letzten Gerüchte, wird sich das in knapp vier Wochen zeigen.