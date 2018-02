Obsidian Entertainment hat sich das Warenzeichen »The Outer Worlds« gesichert. Dieser Fakt lässt die Vermutung zu, dass es sich dabei um den Titel des noch unangekündigten Spiels der Macher von Fallout: New Vegas handeln könnte. Auf Resetera spekuliert man weiter, ob ein 2016 veröffentlichtes Buch des Autors E.J. Gilmour mit dem Titel »The Outer Worlds: Book One of the Epherian Chronicles« ebenfalls Teil der Marke ist.

Das Buch handelt von einer Alien-Invasion der Galaxis und einer Crew, die zusammen arbeiten muss, um der drohenden Vernichtung der Menschheit zu trotzen. Obgleich man sich das Szenario durchaus als Rollenspiel vorstellen kann, sind diese Vermutungen nicht gesichert. In diesem Kontext ist es wichtig zu erwähnen, dass eine der gesicherten Marken mit dem Titel The Outer Worlds »Gedruckte Bücher im Bereich Computer- und Videospiele« umfasst.

Im November letzten Jahres hatte Obsidian Entertainment mit einem Tweet ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Dieser listet die Titel auf, an denen der Entwickler bisher gearbeitet hat und fügt am Ende eine Reihe Fragezeichen hinzu. Seitdem warten Rollenspiel-Fans gespannt auf eine Ankündigung, die bislang aber ausblieb.

