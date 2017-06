ONE GameStar-PC TITAN X - Ultimative Geforce GTX 1080 Ti und Core i7 7700K

Der neue ONE GameStar-PC TITAN X ist das System für Gamer, die Spiele uneingeschränkt in 4K, mit VirtualReality-Headsets oder in maximalen Grafikeinstellungen spielen wollen. Von der Hardware-Redaktion von GameStar ausgestattet mit NVIDIAs ultimativer Grafikkarte GeForce GTX 1080 Ti mit massiven 11 GB GDDR5X-Videospeicher und beeindruckenden 3.584 Shader-Einheiten, kommen Sie mit dem ONE GameStar-PC TITAN in den Genuss unglaublicher Performance und Zukunftssicherheit.

Intels extrem schneller Core i7 7700K taktet mit bis zu 4,5 GHz und ist in Spielen schneller als jeder andere Prozessor. 32 GB Arbeitsspeicher und eine 480 GB große SSD mit vorinstalliertem Windows 10 und eine 4.000 GB große Festplatte komplettieren diesen luxuriösen Gaming-PC. Performance der Extraklasse für nur 2.499€!

Gehäuse

Die geballte Power des ONE GameStar-PC TITAN X haben wir im besonders hochwertigen Cooler Master MasterCase Maker 5 untergebracht. Das bietet unvergleichliche Flexibilität in Bezug auf den Ausbau, die Verschiebung oder den Austausch von Teilen, um Ihr Gehäuse individuell zu gestalten.

Das MasterCase 5 Maker unterstützt bis zu sechs 140-mm-Lüfter. Drei sind bereits an Vorder- und Rückseite vorinstalliert. Eine Netzteil-Abdeckung mit gummierten Kabeldurchführungen trennt das Netzteil im Boden und einen herausnehmbaren HDD-Käfig für zwei Laufwerke vom Rest des Innenraums ab. Neben den Kabeldurchführungen befinden sich auf der Abdeckung zudem zwei Halterungen für 2,5-Zoll-SSDs. An der Front bietet der ONE GameStar-PC TITAN X je zwei USB-3.0 (1x Type C)- und USB-2.0-Anschlüsse.

Maximal schneller Intel Core i7 7700K

Im Gegensatz zum teureren ONE GameStar-PC TITAN Z mit AMDs Ryzen-Prozessor sorgt im TITAN X Intels Core i7 7700K für Spieleleistung im Überfluss bei gleichzeitig sehr hoher Energieeffizienz. Der Basistakt der Kaby-Lake-CPU liegt bei 4,2 GHz. Bei voller Auslastung beschleunigt sie auf bis zu 4,5 GHz.

In den allermeisten Spielen markiert der Core i7700K die Leistungsspitze. Durch den mit dem Buchstaben »K« in der Modellnummer gekennzeichneten, freien Multiplikator lässt sich der Core i7 7700K auf eigene Faust besonders einfach in noch höhere Takt- und Leistungsregionen bewegen. Die Kühlung des Hochleistungsprozessors übernimmt dabei der flüsterleise Alpenföhn Brocken 2.

Titanenhafte GeForce GTX 1080 Ti

Mit einem spektakulären Leistungssprung von 30 Prozent gegenüber der Geforce GTX 1080 ist die Geforce GTX 1080 Ti mit 11 GB GDDR5X-Videospeicher die schnellste Grafikkarte überhaupt. Egal welches Spiel, immer können Sie mit dieser ultimativen Grafikkarte in höchsten Grafikeinstellungen und feinsten Auflösungen flüssig spielen.

Technisch ist die GeForce GTX 1080 Ti ebenfalls auf der Höhe der Zeit. Unterstützung für DirectX 12 ist selbstverständlich, mit dabei sind natürlich auch 4K, VR und die extrem feine Kantenglättung Temporal-AA sowie Downsampling, um höhere Auflösungen darzustellen als der angeschlossene Monitor eigentlich bietet. Auf dafür vorbereiteten Gaming-Monitoren mit 144 Hz spielt es sich dank G-Sync besonders geschmeidig. Und per GPU Boost steigert die Grafikkarte ihre Leistung dynamisch soweit es die Temperatur erlaubt.

Mainboard & Arbeitsspeicher

Prozessor und Grafikkarte haben mit wir auf dem Z270 PC Mate Mainboard von MSI mit Intel Z270 Chipsatz untergebracht. Neben mehr als ausreichend vielen USB-3.0- und USB-2.0-Ports verfügt es über USB 3.1 sowie einen M.2-Anschluss, Gigabit-Netzwerk, sechs SATA3-Buchsen und 7.1-HD-Sound.

Die vier Speichersteckplätze nehmen DDR4-Speicher auf und sind mit insgesamt 32 GB bestückt, sodass Sie sich ziemlich sicher nie werden aufrüsten müssen. Mit drei freien PCI-Express-1x-, zwei PCI- und einem PCI-Express-16x-Slots (die Grafikkarte steckt in einem weiteren 16x-Steckplatz) bietet das Mainboard noch genügend Platz für Erweiterungskarten.

Laufwerke

Eine SSD ist bei hochwertigen Gaming-PCs inzwischen Standard. Beim ONE GameStar-PC TITAN haben wir aber gleich eine riesige SSD mit 480 GB installiert, die natürlich Ladezeiten auf Minimum reduziert, aber vor allem auch mehr als genug Platz nicht nur für Windows, sondern auch für einen ganzen Haufen Ihrer Lieblingsspiele bietet. Zusätzlich räumt eine 4.000 GB große Festplatte Platz für den Rest Ihrer Spielesammlung ein. Als optisches Laufwerk verfügt der ONE GameStar-PC TITAN X über einen DVD-Brenner. Bei Bedarf lassen weitere Festplatten oder optische Laufwerke jederzeit sehr schnell nachrüsten.

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen One GameStar-PCs und -Notebooks hat die Hardware-Redaktion von GameStar auch den ONE GameStar-PC TITAN X so konfiguriert, dass er in seiner Klasse das beste Gesamtpaket aus Leistung, Service und Preis bietet. Wenn Sie spezielle Wünsche an die Ausstattung haben, können Sie den ONE GameStar-PC TITAN bei One.de noch nach Belieben umkonfigurieren oder unser optionales Plus-Zubehörpaket hinzubestellen:

