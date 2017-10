ONE GameStar-PC XXL - Spitzenklasse neu mit ASUS GeForce GTX 1060 OC und Core i5 7600K

Beim verbesserten ONE GameStar-PC XXL bekommen Sie Oberklasse-Leistung zum extrem attraktiven Preis. Für mehr als genug Schub in allen aktuellen Spielen sorgen Intels neuer Coffee-Lake-Prozessor Core i5 8600K mit sechs Rechenkernen und bis zu 4,3 GHz Taktfrequenz und eine ASUS Dual GeForce GTX 1060 OC mit üppigen 6 GB Videospeicher.

Ergänzt werden CPU und Grafikkarte durch großzügig dimensionierte 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine 250-GB-SSD von WD als Windows-Laufwerk. Damit bewältigt der ONE GameStar-PC XXL alle aktuellen Spiele vollkommen flüssig in der Full-HD-Auflösung 1920x1080 mit maximalen Details und hat noch reichlich Reserven darüber hinaus.

Das schicke BD28-Gehäuse von Sharkoon bietet praktische USB-3.0-Frontanschlüsse und genug Platz für spätere Erweiterungen. Den GameStar-PC XXL gibt’s exklusiv bei ONE.de für nur 1399€. Im Preis inklusive ist der Zusammenbau, das neue Windows 10, der Versand zu Ihnen nach Hause und 24 Monate Garantie mit sechsmonatigem Vor-Ort-Abhol-Service.

Grafikkarte ASUS GeForce GTX 1060 Dual OC

Die ASUS Dual GeForce GTX 1060 OC basiert auf der Pascal-Architektur. Die GPU verfügt über einen Basistakt von 1.569 MHz - im Turbo-Modus taktet sie automatisch mit bis zu 1.809 MHz. Sie sorgt nicht nur für mehr als satte Rechenleistung für alle aktuellen Titel und kommende Blockbuster, sondern setzt auch neue Maßstäbe bei der Energieeffizienz. Hohe Performance auch in hohen Auflösungen Einstellungen gewährleistet der mit 6 GB mehr als großzügig bemessene Videospeicher. Die meisten Spiele können Sie sogar auf hochauflösenden 27-Zoll-Monitoren mit 2560x1440 Pixeln flüssig spielen.

Prozessor Core i5 8600K

Der Core i5 8600K gehört zur achten Generation von Intel-Core-Prozessoren und kommt neben einem höheren Takt mit verbesserter CPU-Fertigung daher. Der neue Core i5 8600K greift auf sechs 3,6 GHz schnelle Rechenkerne zurück und lässt sich auf bis zu 4,3 GHz steigern. Dank freiem Multiplikator und passendem Mainboard sind sehr einfach sogar noch mehr Takt drin – allerdings auf eigene Gefahr. Die moderne 14nm++ Fertigung führt zu einer besonders hohen Energieeffizienz: Gekühlt wird die CPU vom flüsterleisen Alpenföhn Sella.

Arbeitsspeicher & Mainboard

Alle Komponenten des ONE GameStar-PC XXL sind an das ASUS TUF Z370-PLUS GAMING Mainboard mit Intels neuem Z370-Chipsatz und PCI-Express-3.0-Unterstützung angeschlossen. Die Platine bietet USB-3.1-, USB-3.0- und USB-2.0-Anschlüsse sowie einen Gigabit-Netzwerkanschluss, den zusätzlichen internen USB-3.0-Stecker haben wir mit den zwei USB-3.0-Frontanschlüssen des Gehäuses verbunden.

Für künftige Erweiterungen wie beispielsweise eine Soundkarte stehen drei freie PCI-Express-1x-Steckplätze bereit, zudem befindet sich neben der Grafikkarte ein weiterer PCI-Express-16x-Steckplatz zum Einbau einer weiteren Grafikkarte. Zwei der vier Speichersteckplätze haben wir mit 8 GB großen DDR4-Modulen bestückt. Mehr als diese 16 GB brauchen Sie für Spiele nicht. Bei noch größerem Speicherbedarf können Sie aber bequem zwei weitere Module hinzustecken oder direkt bei der Bestellung des ONE GameStar-PC XXL gegen Aufpreis hinzukonfigurieren.

Gehäuse & Netzteil

Das Sharkoon-Gehäuse BD28 mit Sichtfenster hat vier USB-Anschlüsse an der Front, von denen zwei den schnellen USB-3.0-Standard unterstützen. Direkt daneben liegen 3,5-mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss eines Headsets (beziehungsweise von Mikrofon und Lautsprechern) sowie der Netzschalter. Auch wenn mehr als die zwei ab Werk montierten 120-mm-Gehäuselüfter wegen der hohen Energieeffizienz von CPU und Grafikkarte überflüssig sind, kann das Gehäuse bis zu fünf 120-mm-Lüfter aufnehmen, zum Beispiel um mehr Spielraum für Übertaktungen zu schaffen (Achtung: Etwaige Defekte, die durchs Übertakten hervorgerufen werden, fallen ausdrücklich nicht unter die Garantie).

Als Netzteil verbauen wir im ONE GameStar-PC XXL das System Power B8 550W Netzteil von be Quiet! mit einem hoher Effizienz von bis zu 87% und leisem 120-mm-Lüfter.

Laufwerke

Windows 10 haben wir auf einer 250-GB-SSD installiert, die die gefühlte Geschwindigkeit des PCs erheblich steigert und die Ladezeiten von Betriebssystem, Spielen und Programmen spürbar beschleunigt. Als Massenspeicher hat der ONE GameStar-PC XXL noch eine 1.000 GByte große Festplatte, auf der all Ihre Musikdateien, Videos und Spiele Platz finden. Wer noch mehr Speicherplatz braucht, kann weitere Festplatten (und auch optische Laufwerke) ganz einfach montieren.

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen ONE GameStar-PCs und -Notebooks ist auch der ONE GameStar-PC XXL auf ein möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert. Noch bessere Ausstattung können Sie auf Wunsch mit unserem optionalen Plus-Zubehörpaket hinzubestellen, das unter anderem einen Blu-ray-Brenner und WLAN bietet:

