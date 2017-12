Der Indie-Entwickler Jason Rohrer arbeitet derzeit an einem neuen Titel mit dem Namen One Hour One Life. Zu dem Spiel wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Bei One Hour One Life handelt es sich um ein Koop-Spiel für zwei Spieler. Genau genommen ist es ein Multiplayer-Spiel für mehrere "Generationen" von Spielern. Denn in One Hour One Life erschafft man gemeinsam von Grund auf eine neue Zivilisation, angefangen bei Stock und Stein. Die Lebenszeit der Spielfiguren beträgt dabei nur eine Stunde. Das Ziel ist es, innerhalb dieser kurzen Zeit die Gesellschaft voranzubringen, indem man aus den bestehenden Objekten neue schafft. Insgesamt sind es 10.000 Gegenstände, die gecraftet werden können - und die Zahl wächst stetig.

Eine Zivilisation von Tag 0 an hochziehen

Man fängt in One Hour One Life als Baby an und ein zufällig zugewiesener anderer Spieler schlüpft in die Rolle der Mutter. Wenn der eigene Charakter aufwächst, bekommt man selbst ein Baby. Neben dem Crafting darf man allerdings nicht vergessen, das eigene Kind zu schützen und zu ernähren. Nach dem Tod fängt der Zyklus neu an. Der Fortschritt wird so von Generation zu Generation weitergegeben und die Zivilisation wächst.

Im Trailer sehen wir einen Auszug der zahlreichen Gegenstände, die im Spiel erschaffen werden können. Oben könnt ihr euch das Video ansehen. Eine Release-Termin für One Hour One Life steht noch nicht fest.

