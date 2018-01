Das Puzzlespiel Opus Magnum ist seit etwa einem Monat auf Steam zu finden und erfreut sich dort äußerst positiver Kritiken. Auf GOG.com wird der Titel allerdings nicht veröffentlicht. Warum, ist unklar.

Laut Entwickler Zachtronics wurde das Spiel von GOGs Digital Distribution Service abgelehnt. Die offizielle Antwort hat er in einem Tweet veröffentlicht. Der Online-Händler erklärt darin, dass er nichts über das interne Verfahren preisgeben möchte, da es zu individuell sei.

Man stellt aber klar, dass viele Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen, nicht nur das Spiel selbst. So handle es sich nicht um eine Analyse im Stil eines Spieletests, sondern vielmehr um eine Betrachtung des Titels aus dem Auge der Käufer, die auf GOG unterwegs sind.

I've had a bunch of people ask me if Opus Magnum will ever be available on GOG. Here is the response I got from them when I asked for a reason I could share publicly for why they didn't want to carry it. We would still like to be on GOG if they change their mind! pic.twitter.com/Nwb7JzLVI1