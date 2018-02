Opus Magnum - Darf nun doch bei GOG gekauft werden

GOG hat ganz offensichtlich seine Meinung zu Opus Magnum geändert. Nachdem der Puzzler auf GOG.com nicht veröffentlicht wurde, obwohl er bereits seit Wochen auf Steam erhältich (und dort sehr beliebt) war, hat er es nach Fan-Protesten nun doch geschafft.

Dem Spiel von Zachtronics wurde der Zugang in den Store zunächst aus unerfindichen Gründen verwehrt, welche wohl auch weiterhin im Dunkeln bleiben werden. GOG weigerte sich, die Kriterien für den internen Zertifizierungs-Prozess preiszugeben.

Fans von Opus Magnum werden das aber verschmerzen können, denn das Spiel ist ja nun auch auf GOG erhältlich. Die Betreiber schreiben auf Twitter: "Wir haben es getan! Dann habt ihr es getan! Und dann haben wir es getan! Es ist gut, endlich das brillante aber dennoch zugängliche Opus Magnum [im Store] zu haben."

We did it! You did it! And then we did it!

It's good to finally have the brilliant-yet-approachable Opus Magnum.https://t.co/nKaT34b6zq | -10%



"A beautiful exercise in freeform solutions, @Zachtronics has created one of the most satisfying puzzle games ever made." – @pcgamer pic.twitter.com/KdXksxm1uk