Ori and the Blind Forest 2 - Gerücht: Nachfolger heute auf Microsoft-Pressekonferenz

Gerüchte um ein Ori and the Blind Forest 2: Angeblich könnte Microsoft heute Abend auf seiner E3-Pressekonferenz eine Fortsetzung namens Ori and the Will of the Wisps ankündigen.

von Elena Schulz,

11.06.2017 17:08 Uhr