Ori and the Will of Wisps - Ori 2 angekündigt, erster Trailer

Microsoft hat bei der großen E3-Pressekonferenz das Jump&Run Ori and the Will of Wisps angekündigt, den Nachfolger zu Ori and the Blind Forest. Zu live gespielter Klaviermusik wurde ein erster Trailer gezeigt, der allerdings noch keine Gameplay-Szenen enthält.

Ein Release-Termin für das Spiel steht bisher noch nicht fest, wohl aber, dass es diesmal über den magischen Wald von Nibel hinausgehen soll. Das Ende des kurzen Videos zeigt einen Sumpf samt Riesenkröte, sturmgepeitschtes Ödland und einen gewaltigen Vogelfriedhof, der sich, sehr zur Trauer von Oris geflügeltem Begleiter, bis zum Horizont erstreckt.

So gut war der Vorgänger: Der große GameStar-Test von Ori and the Blind Forest

Ori 2 erscheint exklusiv für die Xbox One und Windows 10 auf dem PC. Den besagten E3-Trailer finden Sie oberhalb dieser Meldung.

