Origin Access - Batman- und LEGO-Spiele kommen

Wie Electronic Arts bekannt gibt, hat sich das Unternehmen mit Warner Bros Interactive Entertainment auf einen Deal geeinigt, der es EA erlaubt, die Titel von Warner für Mitglieder des Aboservices Origin Access verfügbar zu machen. Damit kommen diese ab sofort in den Genuss der Titel Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Origins sowie LEGO Batman 1-3.

In Kürze werden außerdem The Witness, Out of the Park Baseball 19, Lost Castle, Bulletstorm - Lite und Wasteland 2 verfügbar sein. Sie sollen über die kommenden Wochen erscheinen. Wer ab sofort bis zum 26. März Origin Access als Neukunde ausprobiert, kann die verfügbaren Titel im Rahmen einer Schnupperphase sieben Tage lang kostenlos spielen.