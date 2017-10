Was kommt vom Oktober 2017 bis einschließlich Dezember 2017 an neuen Inhalten für Kunden von EA Access und Origin Access? Das hat Electronic Arts nun in einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben.

So wird der Sci-Fi-Blockbuster Mass Effect: Andromeda komplett für Kunden des Spieleabos verfügbar sein, leider wurde das Datum nicht näher bekanntgegeben. Außerdem wird es wie bei EA mittlerweile üblich zwei Trial-Versionen geben, die schon vor Release einige Stunden Spielzeit erlauben: Star Wars: Battlefront 2 Play First Trial und Need for Speed: Payback Play First Trial. Die Demos sind in der Regel eine Woche vor Release verfügbar, Need for Speed fährt am 10. November an die Startlinie und Battlefront 2 ist ab dem 17. November im Handel.

Nur für Besitzer einer Xbox One und eines EA-Access-Abos gibt es die Play First Trial für die Konsolenportierung von Die Sims 4 und das komplette Spiel Dead Space 3.

Neben Trials und vollständigen Spielen bieten Origin Access und EA Access auch einen Rabatt auch EA-Spiele. Das Abo kostet 3,99 Euro im Monat.