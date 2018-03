Overwatch - 27. Heldin Brigitte angekündigt, Trailer

Overwatch hat eine neue Heldin! Brigitte, Torbjörns Tochter, steigt in die Schlacht ein. Sie ist ab sofort auf den öffentlichen Testservern PTR spielbar, damit also erst einmal nur den PC-Spielern zugänglich. Brigitte fungiert als Support-Heldin, verfügt aber über Tank-Charakteristiken und kann laut Overwatch-Boss Jeff Kaplan als eine Art Hybrid-Charakter betrachtet werden. Sie verfügt, wie Reinhardt, über einen Barrierenschild und ist zudem in der Lage, Gegner zu betäuben, sollten sie ihr zu nahe kommen.

Mit Streitflegel und Reparaturset

Aber welche Fähigkeiten bringt der Neuzugang denn nun mit? Zunächst einmal kann sie ihren Streitflegel nutzen, um mit einem Schlag mehrere Gegner zu treffen. Es handelt sich dabei zwar um eine Nahkampfwaffe, doch sie verfügt über eine erweiterte Reichweite und kann über den Flegelstoß sogar als Fernkampfwaffe verwendet werden. Dabei schleudert Brigitte den Flegel auf die Gegner, welche vom Treffer weggestoßen werden.

Mit der Fähigkeit Reparaturset kann Torbjörns Tochter Verbündete heilen. Sollte die Heilung die maximalen Trefferpunkte übersteigen, bewirkt sie stattdessen eine Erhöhung der Rüstung. Mit ihrem Barrierenschild, ähnlich dem aber kleiner als Reinhardts, kann Brigitte eine Energiebarriere vor sich erzeugen, die eine bestimmte Menge an Schaden absorbiert. Den Energieschild kann sie über die Fähigkeit Schildstoß zudem nutzen, um Gegner zu betäuben, indem sie nach vorne stürmt.

Last but not least verfügt Brigitte über die ultimative Fähigkeit Inbrunst, welche es ihr erlaubt, sich schneller zu bewegen und allen Verbündeten im Umkreis Rüstung verleiht, die solange besteht, bis sie durch Schaden zerstört wird.

Unter dem Artikel findet ihr noch das aktuelle Entwicklertagebuch, in dem Jeff Kaplan ausführlich über Brigitte spricht. Er erklärt, dass Brigitte aufgrund ihrer Fähigkeiten vor allem dann extrem mächtig ist, wenn das Team in ihrer Nähe bleibt.