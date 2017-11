Team Liquid gab auf Twitter bekannt, dass Dennis »INTERNETHULK« Hawelka im Alter von 30 Jahren verstorben ist. Zuletzt war er Head-Coach in der League of Legends Profiliga und trainierte zuvor das Liquid Overwatch-Team. Informationen über die Todesursache gibt es bisher nicht.

Das E-Sports-Team schreibt, dass Dennis zu einem »Teil der Liquid-Familie« geworden ist und »obwohl wir auf genaue Details warten, wollten wir diese Information mit euch teilen, da wir alle ein Teil der Community sind, die Dennis so innig liebte.«

Im Namen der Familie von Hawelka nimmt Team Liquid auch unterstützende Briefe im Hauptquartier in den Niederlanden an.

If you would like to send a letter of support to Dennis’ family during this time, please use the following address:



Liquid Enterprises B.V.

Postbus 9777

Utrecht, 3506 GT

The Netherlands



North American address to come soon.