Overwatch - Doomfist: Darum ist es nicht Terry Crews geworden

Am 27. Juli 2017 wird der neue Held Doomfist sein Debüt auf den öffentlichen Servern des Shooters Overwatch feiern. Doch warum hat Blizzard Entertainment eigentlich nicht den Schauspieler Terry Crews für die Sprachaufnahmen des Nahkämpfers engagiert, sondern Sahr Ngaujah?

Immerhin gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche Hinweise darauf, dass Crews in irgendeiner Weise mit Overwatch in Verbindung stehen könnte. Doch letztendlich ist die Entscheidung auf Ngaujah gefallen. Der Designer Michael Chu von Blizzard Entertainment hatte jetzt in einem Interview mit Gamespot auch die passende Erklärung dazu:

"Wir lieben Terry. Terry ist großartig. Er hat uns besucht. Wir hatten eine tolle Zeit. Doch als wir uns für Doomfist auf die Suche gemacht haben, hatten wir hinsichtlich seiner Rolle im Spiel jemand ganz Spezielles im Sinn. Noch sehr früh in der Phase des Vorsprechens haben wir Sahr gehört, der jetzt Doomfist spielt. Er hat uns sofort umgehauen. Als wir seine Stimme gehört haben, war es wie >Verdammt! Das ist Doomfist!<"

Das schließt zwar eine spätere Zusammenarbeit mit Terry Crews nicht gänzlich aus. Doch für den Helden Doomfist kam der US-Schauspieler für Blizzard nicht in Frage.

