Bisher gibt's in Overwatch recht wenig Vielfalt bei der Wahl der Waffen-Skins - vor allem, wenn man den Shooter mit den Konkurrenten Rainbow Six: Siege und CS: GO vergleicht. Neben einem einzigen dedizierten Gold-Skin für jeden Helden findet man alternative Weapon Skins nur als Ergebnis alternativer Helden-Skins. Wer seine Widowmaker anders kleidet, bekommt eine andere Waffenfarbe. Doch bald könnte sich hier einiges tun.

Pfiffige Reddit-Nutzer fanden im jüngst veröffentlichten Doomfist-Trailer Spielszenen, die bekannte Charaktere mit neuen Waffenfarben zeigen. Soldier 76 schießt mit einer alternativen Wumme, und auch Sombra führt eine grüne SMG ins Feld. Man bemerke: Ohne dass irgendeine Figur ihr Outfit geändert hat.

Eine offizielle Bestätigung steht freilich noch aus, allerdings ergibt dieser Schritt durchaus Sinn. Waffen-Skins scheinen für einen Großteil der Community eine beliebte Sache zu sein, das bestätigen zumindest die horrend hohen Verkaufszahlen solcher Gimmicks in den Echtgeld-Shops von Titeln wie Call of Duty: Black Ops 3. Und Skins sind definitiv cooler als Spray-Tags und Sprüche.

