Overwatch - E-Sports-Team gewinnt Saison ohne eine einzige Niederlage

Dominanz in der nordamerikanischen Overwatch-Liga: Team Envyus blieb sechs Wochen lang in der ersten regulären Saison ungeschlagen und gewann auch am Sonntag im Playoff-Finale gegen das gegnerische Team Faze Clan haushoch. Vom 19. August bis zum 24. September 2017 duellierten sich zuvor die acht besten Overwatch-Spitzenteams aus jeder Region in wöchentlichen Wettkämpfen. Am Ende fuhren je vier Teams aus Europa und Nordamerika zu den Finalspielen am 7. und 8. Oktober nach Los Angeles und ermittelten ihr bestes Regionalteam.

Eindeutiger Sieger

Envyus stellte sich im Halbfinale zuerst dem Team FNRGFE. FNRGFE konnte auf der Karte »Eichenwalde« zunächst sogar einen Teilpunkt gewinnen. Am Ende verloren sie jedoch auch die Karte und wurden mit einem Endstand von 0 : 3 nach Hause geschickt. Envyus Finalgegner Faze Clan erging es dann auch nicht besser. In einer »Best-of-Seven«-Serie gewann Envyus mit klaren 4 : 0. Besonders auf der letzten Karte »Route 66« zeigte sich die Stärke des Champion-Teams. Spieler »Taimou« hielt fast das gesamte gegnerische Team als Bastion in Schach und sicherte Schlüsselpositionen. So wurde Envyus schließlich Sieger in der nordamerikanischen Liga.

Die europäischen Teams lieferten sich ein spannenderes Duell. Das finnische Team Gigantti bezwangen Misfits im Finale mit einem Punktestand von 4 : 3.

Das gesamte Finalturnier kann auf Twitch nachgeholt werden.

