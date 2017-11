Overwatch - Free Weekend angekündigt, komplett kostenlos spielbar

Da die neue Heldin Moira bereits halb in den Startlöchern steht, will Blizzard Overwatch offenbar wieder einen kleinen Schubs in Richtung Neukundengewinnung verpassen. Während einer »Free Weekend«-Aktion könnt ihr das Spiel zwischen dem 17. und dem 21. November komplett kostenlos herunterladen und in vollem Umfang ausprobieren.

Blizzard gibt als Startzeit 11 Uhr morgens, Pacific Time an - umgerechnet können wir hier also Freitagabend loslegen. Die Aktion endet, auch hier wieder unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung, am 21. November um 9 Uhr morgens (unserer Zeit). PC-Spieler müssen sich lediglich die Blizzard-App und das darin aufgeführte Spiel herunterladen.

Alle Fortschritte, die man im Rahmen dieses Wochenendes erringt, bleiben auch nach Ablauf der Aktion erhalten. Natürlich muss man das Spiel danach kaufen, um mit dem eigenen Account weitermachen zu können. Ob das Free Weekend tatsächlich mit dem Release von Moira zusammenfällt, ist aktuell nur Spekulation. Kollege Sandro Odak konnte die neue Heldin bereits im Rahmen der Blizzcon ausprobieren und zeigt sich durchaus angetan.

Quelle: Blizzard